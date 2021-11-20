أخبار السعودية اليوم.. ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة.. وإحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، منها: ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وإحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير.

ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 / 4 / 1443 هـ الموافق 11 / 11 / 2021 م حتى 12 / 4 / 1443هـ الموافق 17 / 11 / 2021م، عن النتائج التالية:-

«الصحة» توضح أثر التحصين بجرعتين في وقف تفشي كورونا

كشفت وزارة الصحة عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا، تقلل مستوى نفشي الفيروس في المجتمع.

إجراءات الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة

حدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات الاعتراض على قرارات ضريبة القيمة المضافة ردًا على استفسارات المستفيدين.

إحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من إحباط تهريب 24 كجم من الحشيش والقبض على 4 مهربين إثيوبيين.

المرور السعودي يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية بكل سهولة، مؤكدًا أنه يمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في أبشر.

المرور يوضح الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة

أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراءات المتبعة في حال فقدان لوحة السيارة، ردًا على استفسارات المستفيدين.

موعد بداية ونهاية وعدد أيام فصل الشتاء

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عدد أيام الشتاء 91 يومًا، ويبدأ يوم 7 ديسمبر القادم وينتهي في 7 مارس 2022م.

الأرصاد تتوقع خريطة الأمطار والرياح على مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد خريطة الأمطار والرياح، اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة، وكذلك حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والخليج العربي.

أمانة الرياض: تنفيذ 100% من البلاغات الخطرة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ 100% من البلاغات الخطرة الواردة لها، خلال الأسبوع الماضي (من 7 – 18 نوفمبر 2021م)، كما تلقت 15 ألف ملاحظة وتعمل على مدار الساعة لمعالجتها.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية الاحتساب

حدد بنك التنمية الاجتماعية آلية احتساب برنامج الحوافز لعملاء العمل الحر.

دكتور خالد النمر يكشف أضرار هذه الوجبة على مرضى القلب

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من مخاطر تناول الشاورما، وخطورته على مرضى القلب.

هل يوجد تاريخ محدد كل شهر لتحديث البيانات؟.. «حساب المواطن» يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يجب تحديث بيانات المستفيد كل شهر، وإنما يتم التحديث حال طرأ أي تغيير على البيانات.

«المرور» يوضح إجراءات إسقاط مركبة موجودة خارج البلاد

أوضح المرور السعودي إجراءات إسقاط مركبة موجودة خارج البلاد، والتي تتضمن إحضار خطاب مصدق من جمرك البلد الموجودة به المركبة.

إنقاذ مقيم سوداني علقت مركبته يومين بمنطقة صحراوية

لم يتمالك مقيم سوداني نفسه عندما شاهد سيارات إنقاذ جاءت خصيصًا لنجدته بعد أن قضى يومين عالقًا، بل أخذ يطلق الصرخات مرحبًا.

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