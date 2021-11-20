التحالف: مقتل 70 عنصرًا وتدمير 11 آلية عسكرية في عمليات ضد الحوثيين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف – بحسب «العربية»، أن هذه العمليات أسفرت العمليات عن مقتل 70 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية ومنظومة دفاع جوي.

وأوضح التحالف أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين، وذلك لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد تحالف دعم الشرعية أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

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