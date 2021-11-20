هل يوجد تاريخ محدد كل شهر لتحديث البيانات؟.. «حساب المواطن» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يجب تحديث بيانات المستفيد كل شهر، وإنما يتم التحديث حال طرأ أي تغيير على البيانات.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك، والتعديل على البيانات، ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى».

وقال المواطن في استفساره: هل هناك تاريخ محدد من كل شهر لتحديث بياناتي في حساب المواطن؟

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أنه يتمّ احتساب (التابع) ضمن مبلغ الدعم بناءً على تاريخ إضافته عبر البوابة الإلكترونية وتاريخ صدور نتيجة الأهلية، من غير احتساب الدفعات السابقة.

اقرأ أيضا:

«حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة الأبناء إلى حساب «زوج الأم» والمستندات المطلوبة

«حساب المواطن» يوضح خطوات حذف وإضافة التابع