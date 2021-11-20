الصحة:31 إصابة و37 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549443 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538542 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8823 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا، تقلل مستوى تفشي الفيروس في المجتمع.

فيما أوضحت الوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنون بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

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