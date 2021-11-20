التأمينات تكشف إمكانية الانتقال من نظام لآخر مرات متعددة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن العمل الذي عاد له المشترك من جديد، يعتبر هو النظام الأخير.

وأوضحت أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة «التسلسل الزمني للاشتراكات»، لافتة إلى أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها الكاملة.