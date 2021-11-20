اخبار السعوديه

إحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير.. و«الأفواج الأمنية» تقبض على 4 أثيوبيين

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من احباط تهريب 24 كجم من الحشيش والقبض على 4 مهربين أثيوبيين.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأشار على انه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص

اقرأ أيضا:

إحباط تهريب 1.9 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة بالتنسيق مع دولة صديقة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا