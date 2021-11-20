إحباط تهريب 24 كجم حشيش بعسير.. و«الأفواج الأمنية» تقبض على 4 أثيوبيين

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من احباط تهريب 24 كجم من الحشيش والقبض على 4 مهربين أثيوبيين.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأشار على انه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص

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