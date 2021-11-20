«الصحة» توضح أثر التحصين بجرعتين في وقف تفشي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا، تقلل مستوى نفشي الفيروس في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن موجة الإصابات بكورونا التي تشهدها بعض الدول في الوقت الحالي، كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.

وضربت الوزارة مثلًا بدولتين، الدولة الأولى (أ) بلغت نسبة التحصين بجرعتين 88%، وبلغ عدد الإصابات بكورونا 75 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

اما الدولة الثانية (ب) فبلغت نسبة التحصين بجرعتين 57%، وبلغ عدد الإصابة بكورونا 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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