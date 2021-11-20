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«الصحة» توضح أثر التحصين بجرعتين في وقف تفشي كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة عن أن ارتفاع نسبة التحصين بجرعتين ضد فيروس ، تقلل مستوى نفشي الفيروس في المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن موجة الإصابات بكورونا التي تشهدها بعض الدول في الوقت الحالي، كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي.

وضربت الوزارة مثلًا بدولتين، الدولة الأولى (أ) بلغت نسبة التحصين بجرعتين 88%، وبلغ عدد الإصابات بكورونا 75 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

اما الدولة الثانية (ب) فبلغت نسبة التحصين بجرعتين 57%، وبلغ عدد الإصابة بكورونا 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة.   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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