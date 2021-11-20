بالفيديو.. المرور السعودي يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية بكل سهولة، مؤكدًا أنه يمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في أبشر.

جاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة : «الرخصة انتهت هل عليها قسيمة.. وكيف أجدد الرخصة؟»

وأشار المرور السعودي إلى أنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

1-سداد الرسوم.

2-سداد المخالفات المرورية إن وجد.

3-إجراء الفحص الطبي.

4-يمكن أيضا تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر.

رسوم تجديد رخصة القيادة

وأوضح المرور أسعار تجديد رخصة القيادة حسب كل مدة زمنية وجاءت رسوم الرخصة لمدة عامين بـ80 ريالًا سعوديًّا، والرخصة التي تستمر لخمس سنوات يصل سعرها لـ200 ريال، كما أنَّ سعر رسوم الرخصة طويلة الأمد تصل لـ400 ريال لتخدم 10 سنوات دون الحاجة لتجديد.

فقدان رخصة القيادة

وفي حالة فقدان رخصة القيادة يجب على قائد المركبة، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب بهذا الشأن.

وتنص المادة الـ«15» من نظام المرور على أنه «يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك»، وبموجب المادة الـ «78» من ذات النظام «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال».

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