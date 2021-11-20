مقيم يسرق محلات تجارية بمحافظة الخبر.. و«شرطة الشرقية» تضبطه

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من ضبط مقيم بمحافظة الخبر، قام بالسطو على محلات تجارية وسرقتها، وجرى اتحاذ الإجراءات النظاميه بحقه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية (وفقا لحساب الأمن العام على تويتر)، إن شرطة محافظة الخبر تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية، قام بالسطو على محال تجارية وسرقتها.

وأوضح أنه تم إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

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