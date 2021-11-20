الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية

قبولي

تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 حتى 25 من الشهر الحالي عبر البوابة الإلكترونية للقبول «» .

أوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات، مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني الثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد لجميع الفئات «بنين» وأقل مؤهل دراسي الكفاءة المتوسطة.

ودعا الحربي المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل.