الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية

أوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات، مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني الثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد لجميع الفئات «بنين» وأقل مؤهل دراسي الكفاءة المتوسطة.
ودعا الحربي المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل.
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