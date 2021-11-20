اخبار السعوديه

أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين

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الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية

تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل...

60e02db234.jpgالمدينة المنورة: دوت الخليج
2b281cce63.jpg15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...

icon-byline.pngالدمام : دوت الخليج
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ
809199967وزارة-الصحة

تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png14 ربيع الثاني 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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