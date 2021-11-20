الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الثاني 1443 هـ 15 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،... الدمام : دوت الخليج الدمام : دوت الخليج 14 ربيع الثاني 1443 هـ 14 ربيع الثاني 1443 هـ

تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 14 ربيع الثاني 1443 هـ 14 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.