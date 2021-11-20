إحباط تهريب كمية من الحشيش بحوزة 4 إثيوبيين

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الالتحاق بالدبلوم الصباحي لصناعي الحناكية
تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية، غدا الأحد، استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل...
أمن الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين
أعلن قوات أمن الحج والعمرة عن تخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين، وذلك وفقا لقناة الإخبارية. وأضافت أنه ستتم إضافة أيقونة طواف...
ضبط 13906 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
ضبط سوري احتال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه،...
تسجيل 35 إصابة بكورونا وتعافي 42 حالة
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما...
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