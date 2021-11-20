السعودية | أمانة الشرقية: إزالة 22 بسطة عشوائية وضبط 15 بائعًا متجولًا مخالفًا بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة رقابية، مساء أمس الجمعة، بمشاركة أمن الطرق، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، شملت ضبط باعة متجولين في مناطق متفرقة بالدمام، والتي تأتي ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.



وقالت الأمانة، إنه تم خلال الحملة ضبط ١٥ بائع متجول، وإزالة عدد ٢٢ بسطة عشوائية، ورفع ٣٥٠ كيلو من المتروكات التي خلفها المخالفين، فيما تم رصد العديد من المخالفات على الباعة المتجولين خلال الحملة، مشيرة الى أنه سيتم تطبيق العقوبات المترتبة بحق المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.



وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين بين الجهات الحكومية في مثل هذه الحملات لرصد المخالفين، مؤكدة على أن الإدارة العامة لشؤون الأسواق تعمل على تكثيف الجولات الميدانية بشكل مستمر بهدف رصد المخالفات وتصحيحها ومعالجة جميع الملاحظات والشكاوى التي تصلها.