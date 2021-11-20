السعودية | مجهولون يحرقون سيارة “الريث” السياحية.. والأمن يحقق (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أحرق مجهولون سيارة قديمة حوّلها مواطن إلى سياحية، بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان، في وقت فتحت فيه الأجهزة الأمنية تحقيقها لمعرفة المتهمين.

كانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

وفي وقت سابق، نشر تقرير مصور عن السيارة التي يستخدمها “راعي الريثي” سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، لكم لم يلبث أن يمر 24 ساعة حتى اعتدى مجهولون على السيارة وأضرموا النيران بها.