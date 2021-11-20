شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ نصف مليون لتر مياه للنازحين في الحديدة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.