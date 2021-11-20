«المرور» يوضح إجراءات إسقاط مركبة موجودة خارج البلاد

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، إجراءات إسقاط مركبة موجودة خارج البلاد، والتي تتضمن إحضار خطاب مصدق من جمرك البلد الموجودة به المركبة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «يلزم إحضار خطاب مُصدَّق من جمرك الدولة الموجودة بها السيارة، يثبت مصيرها، ثم تفضل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: إن لديه سيارة خارج المملكة ولم يستطع إدخالها عقب ظهور جائحة كورونا، فما هي الإجراءات اللازمة لإسقاطها عن اسمه؟

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