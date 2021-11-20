الأرصاد تتوقع خريطة الأمطار والرياح على مناطق المملكة.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، خريطة الأمطار والرياح، اليوم السبت، على عدة مناطق بالمملكة، وكذلك حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث).

وكذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد أنها تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-44 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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