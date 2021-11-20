بالفيديو.. «فرحة جنونية».. إنقاذ مقيم سوداني علقت مركبته يومين بمنطقة صحراوية

الرياض - محمد عبدالله - لم يتمالك مقيم سوداني نفسه، عندما شاهد سيارات إنقاذ جاءت خصيصا لنجدته بعد أن قضى يومين عالقا، بل أخذ يطلق الصرخات مرحبا.

وتداول رواد ونشطاء، مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول فريق تطوعي لإنقاذ مقيم سوداني، بعد أن مر عليه يومان عالقًا في إحدى المناطق.

ويظهر في الفيديو المقيم السوداني، يصرخ فور رؤيته للفريق التطوعي، قائلا «مرحب بالفزعة»، بل راح يطلق «الزغاريد» فرحا بقدومهم.

وعلقت سيارة مقيم سوداني، لمدة يومين في منطقة صحراوية غرب السعودية، وفور علم الفريق التطوعي هب لنجدته.

وقدم المقيم السوداني، الشكر لكل فرد بالفريق التطوعي، على التجاوب مع حالته، والإسراع لإنقاذه، فيما داعب أعضاء فريق الإنقاذ المقيم للتخفيف عنه، بعد أن اطمأنوا على أحواله الصحية والنفسية.