سعودي يبتكر اختراعًا يتنبأ بتحركات الحشود لتفادي الكارثة قبل وقوعها.. ما القصة؟

الرياض - محمد عبدالله - حصل الدكتور عماد فلمبان، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة ام القرى، على براءة اختراع أميركية.

براءة الاختراع التي حصدها فلبمان لابتكاره جدولة تتنبأ بتحركات الحشود لتفادي الكارثة قبل وقوعها.

ويقول فلمبان ل«الإخبارية»، أن اختراعه يساهم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل وقوع الكارثة، مشيرا إلى أن الاختراع بدعم وتمويل من وكالة البحث والابتكار.

وأشار فلمبان إلى أن البحث يعتمد على تحليل الأفلام والصور بأحدث التقنيات.

وسبق ان نال الدكتور عماد عبد الرزاق فلمبان براءة الاختراع في مشروع (طريقة لحساب نسبة اكتشاف وسوم أجهزة التعرف اللاسلكية)، وسجلت له ثلاث براءات اختراع في المشاريع العلمية حول (أداة لاختبار الاتصالات والشبكات اللاسلكية- أداة وطريقة لنقل البيانات المرئية عن طريق شبكات الحساسات اللاسلكية المزودة بكاميرات- بوابة لاسلكية مركبة).