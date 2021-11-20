بالصور.. انفجار أسطوانة فريون في محل بسكاكا.. و«الدفاع المدني» يباشر الحادث

الرياض - محمد عبدالله - باشرت فرق الدفاع المدني في سكاكا بمنطقة الجوف، حادث انفجار أسطوانة في محل لصيانة الأجهزة الكهربائية، وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لأحد الأشخاص.

وأوضح الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني سكاكا باشر حادث انفجار أسطوانة فريون بمحل صيانة أجهزة كهربائية، ونتج عنه إصابة طفيفة لأحد الأشخاص، وحالته الصحية مستقرة.

وكان مدني حائل، أخمد مساء أمس الجمعة، حريقًا اندلع في مطبخ بشقة سكنية، نتج عنه إصابة مقيم، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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