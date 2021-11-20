«الحج والعمرة» توضح عدد مرات صلاة الفرد في الروضة الشريفة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل ٣٠ يوما، بينما الصلاة في المسجد النبوي متاحة في أي وقت بشرط التحصين بجرعتين..

وأضافت وزراة الحج أن الصلاة في الروضة الشريفة يتم من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، عبر تطبيقي (اعتمرنا – توكلنا) .

وأشارت الوزارة إلى أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في (توكلنا) إلى «محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا».

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