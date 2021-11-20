طقس الخليج اليوم.. أمطار على السعودية ورطب في الإمارات ومعتدل بالكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل » طقس الخليج اليوم السبت، حيث يكون الطقس رطبا في الإمارات على بعض المناطق الداخلية صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا، وهطول أمطار على السعودية، فيما يكون الطقس معتدلاً في الكويت.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تقريره عن طقس السعودية اليوم ، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

طقس السعودية اليوم

وتشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة (القنفذة والليث) كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة والرياض. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم و الشرقية .

طقس الإمارات

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا، وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر نهارا.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

طقس الكويت

فيما أوضحت إدارة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني أن طقس الكويت معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس ليلاً مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

طقس البحرين

ومن المرجح أن يكون طقس البحرين غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، بحسب إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

أما الرياح فمن المتوقع متقلبة الاتجاه عموماً جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً في وقت لاحق مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة.

طقس قطر

بينما توقعت الأرصاد الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً مع سحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية شمالاً، الرياح أغلبها جنوبية شرقية٥-١٥عقدة تصل إلى ٢٣عقدة مع الأمطار الرعدية.

طقس سلطنة عُمان

إلى ذلك، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان أن يكون الطقس اليوم صحوا بشكل عام على محافظات السلطنة، بينما يكون الطقس مغبرا على المناطق الساحلية لبحر عمان مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

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