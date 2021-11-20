«الحصيني» يحدد موعد بداية ونهاية وعدد أيام فصل الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عدد أيام الشتاء 91 يومًا، ويبدأ يوم 7 ديسمبر القادم وينتهي في 7 مارس 2022م.

وأوضح الحصيني –عبر تويتر- أن فصل الشتاء لهذا العام (1443هـ - 2021/ 2022) سيكون عدد أيامه 91 يوما، ونجومه سبعة نجوم وهي: «الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع».

وأضاف أن عد دكل نجم من النجوم السبعة ثلاثة عشر يوما، وان وبداية فصل الشتاء سيكون في 3/5/1443 هـ الموافق 7 ديسمبر 2021م، بينما سيكون نهاية الشتاء بتاريخ 4/8/1443 هـ الموافق 7 مارس 2022م.

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