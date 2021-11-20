أخبار السعودية.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية، و5 قرارات جديدة بشأن شاحنات النقل الثقيل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، منها: تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية، و5 قرارات حكومية جديدة بشأن شاحنات النقل الثقيل في المملكة.

تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية

كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار من مجلس الوزراء، بشأن تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ–.

5 قرارات حكومية جديدة بشأن شاحنات النقل الثقيل في المملكة

كشفت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن دراسة الحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.

مسؤول يكشف عن عدد المصابين بالسرطان في المملكة

أكد الدكتور متعب الفهيدي، رئيس الجمعية السعودية للأورام، أن التوعية بسرطان الثدي، تهدف إلى التوعية المبكرة بالمرض، وتقليل نسب الإصابة.

تفاصيل خدمة «تجنب الزائرين» ولأي التصاريح متاحة

كشف م. هشام سعيد، متحدث وزارة الحج والعمرة، إمكانية إتاحة خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة.

«الأرصاد» يكشف عن تفاصيل الحالة الماطرة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية الماطرة على مناطق المملكة، حتى الإثنين المقبل.

4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية

كشف المرور السعودي، اليوم الجمعة، عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية بكل سهولة، مؤكدًا أنه يمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في أبشر.

قصة مواطن سبعيني يسجل اسمه كأكبر طالب في الثانوية

ضرب المواطن العم صالح مثلًا يحتذى في الإصرار والعزيمة والتعلم والاجتهاد والطموح، رغم كبر سنه وبلوغه السبعين عامًا.

تحذير من إعلانات الربح السريع

علق المحلل المالي سعد آل ثقفان، على تحذير اللجنة الدائمة للتوعية من إعلانات الربح السريع واستثمار المحتالين، مشيرًا إلى أن أساليب الاحتيال تنوعت في المملكة.

تحذير من بيع مخططات على أراض زراعية دون موافقتها

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.

هل يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة؟.. التأمينات تجيب

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مدى إمكانية تنقُل المشترك من نظام لآخر أكثر من مرة.

«توكلنا» يوضح طريقة التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين

حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، خطوات التسجيل في التطبيق لمواطني البحرين، بعدما أصبح معتمدًا ومتاحًا في البحرين.

«إحسان» تطلق خدمة سداد فواتير الكهرباء

أعلن عبد العزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، إطلاق خدمة لسداد فواتير الكهرباء للمحتاجين عبر منصة حسان، وذلك خلال الشهر القادم وفقًا لاشتراطات معينه.

ضبط 1800 حبة محظورة في الأفلاج

تمكّن رجال الأمن بدوريات شرطة الأفلاج من ضبط نحو 1800 حبة محظورة أخفيت في مكان يصعب الوصول له.

لقطات ترصد المعتمرين من أعلى نقطة بالمسجد الحرام

رصدت عدسات قناة الإخبارية المعتمرين والمصلين، اليوم الجمعة، من أعلى نقطة بسطح المسجد الحرام؛ حيث أدى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

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