تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة على 8 مناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية وتكوّن سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 8 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

رياح نشطة ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «بيشة، تثليث» بعسير و «الخرمة، المويه، تربة، رنيه» بمكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة، وتكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا» وعسير «أبها، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة» والباحة «القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأيضًا، تؤثر الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مواقع «السيل الكبير، الشفا، الطائف، أضم، العرضيات، بني يزيد، قيا، ميسان، يلملم» بمنطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق المدينة المنورة «العيص، الفقرة، المدينة المنورة، المسيجيد، اليتمة، بدر» ومكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة» وتبوك «أملج، المعظم، تبوك، تيماء، حالة عمار» تشهد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

أما منطقتا الرياض «الرين، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، القويعية، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم» والقصيم «البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» تشهدان رياحًا نشطة وأتربة مثيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية والرؤية المتدنية.. الإثنين

تنبيهات الأرصاد: 8 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية ونشاط الرياح.. الجمعة