بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية ألية احتساب برنامج الحوافز لعملاء العمل الحر وهو مخصص لدعم ممارسين العمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، ليكون حافزاً للعمل الحر ودافعًا للاستقرار المهني.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن الحافز يكون مبلغ مادي يودع في حساب العميل سنوياً ويكون الاشتراك والمتابعة والصرف عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن أهداف برنامج حوافز العمل الحر تتمثل فيما يلي:

1-قياس الأثر من التمويل عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمل الحر لدى البنك لمتابعة نشاط عملاء نفاذ.

2-دعم المستفيدين من منتج نفاذ الممارسين للعمل الحر.

3-تعزيز الاستقرار المهني ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي من التمويل.

4-الربط والتكامل مع منصات العمل الحر في السوق.

شروط حوافز العمل الحر

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن شروط برنامج حوافز العمل الحر، تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون لدى العميل تمويل عمل حر قائم.

2-التسجيل في برنامج الحوافز.

3-مضي سنة على صرف التمويل للعميل وأن يكون منتظماً في سداد الأقساط المستحقة.

4-أن يكون حساب العميل في برنامج الحوافز فعال ونشط.

5-استيفاء معايير التحقق لإثبات ممارسته للنشاط الممول عن طريق أحدالمنصات أو التطبيقات المعتمدة لدى البنك.

​6-ألا يتجاوز مقدار الحافز قيمة الرسوم الإدارية المخصومة من أصل التمويل قبل صرفه للعميل.

7-يتم احتساب الحافز بشكل آلي بالنظام البنكي وفق المعايير المحددة للبرنامج.

ألية احتساب حافز العمل الحر

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن آلية احتساب حافز برنامج العمل الحر تتمثل فيما يلي:

1-التسجيل وطلب الحافز بعد الحصول على التمويل من خلال بوابة التقديم الإلكتروني.

2-التحقق من أداء طالب الحافز واستحقاقه للحافز بشكل آلي من خلال الربط مع منصات العمل الحر المعتمدة لدى البنك مثل (بحر ، وصل).

3-احتساب قيمة الحافز السنوي من تاريخ صرف التمويل للعميل وفق معايير محددة في البنك.

4-إيداع مبلغ الحافز في حساب المستفيد حسب مصفوفة شرائح الحوافز.

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