مواطنة تبتكر حافلة ذاتية القيادة وتعمل بالكهرباء.. ما قصتها؟

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت المواطنة ياسمين الرميح من ابتكار حافلة متطورة تهدف للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الوقود.

وقالت الرميح، لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن الحافلة ذاتية القيادة وتعمل بالطاقة الكهربائية وهي صديقة للبيئة ولا تحدث أي تلوث.

وأضافت أن الفكرة جاءتها قبل سنتين وبدأت التنفيذ قبل سنة ونصف، وكانت الفكرة في البداية أن تكون حافلة عادية، ثم عملت على تطويرها.

وقالت إنها رغبت في أن تكون الحافلة تناسب البيئة السعودية وبالأخص توجهات مدينة نيوم من ناحية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة والطاقة النظيفة.

وتابعت ياسمين الرميح أن الفكرة تبلورت في الترم الأخير لها أثناء دراستها في الجامعة قبل سنة تقريبًا.

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