شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول فيديو إهدائه سيارة.. «ال الشيخ» يوضح حقيقة المقطع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، على ما تم تداوله حول إهداؤه سيارة فارهة لأحد الفنانين.

ونفى رئيس الترفيه حقيقة المقطع، متوعدًا بمحاسبة مصور وناشر المقطع الذي أكد عدم صحته.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في «تويتر»: نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات! بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره.

ذلك وقد تم مسبقًا تداول مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لأحد الأشخاص وهو يصور سيارة فارهة مدعيًا أنها بمبلغ 5 ملايين وقد اشتراها تركي ال الشيخ لإهدائها لأحد المطربين.