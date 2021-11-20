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مناقشة الجهود الثنائية مع بريطانيا باليمن

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الدمام - شريف احمد - بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، ورئيس فريق العمل الإنساني بالسفارة البريطانية في اليمن سيباستيان فوكيه، الاحتياجات الإنسانية والإغاثية في اليمن بالمرحلة المقبلة وأساليب الاستجابة والتمويل لها ومستجدات المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام 2022م، ومجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في اليمن.

وثمّن «فوكيه»، المشاريع الإنسانية المختلفة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في اليمن، مشيدًا بالمستوى المهني الرائع للمركز.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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