شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الجهود الثنائية مع بريطانيا باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، ورئيس فريق العمل الإنساني بالسفارة البريطانية في اليمن سيباستيان فوكيه، الاحتياجات الإنسانية والإغاثية في اليمن بالمرحلة المقبلة وأساليب الاستجابة والتمويل لها ومستجدات المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام 2022م، ومجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في اليمن.

وثمّن «فوكيه»، المشاريع الإنسانية المختلفة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في اليمن، مشيدًا بالمستوى المهني الرائع للمركز.