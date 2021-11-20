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11 دولة تبحث «نووي إيران» بالرياض

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الدمام - شريف احمد - رأست المملكة، أمس الأول، الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران بمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوروبية الثلاث «ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا»، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وأكدت ممثل المجموعة الخليجية دعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما في ذلك مفاوضات فيينا، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود نحو التهدئة وتخفيض التصعيد، مؤكدة أن إشراك دول المنطقة في الجهود الدبلوماسية المرتكزة على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار هو السبيل لضمان السلم والأمن والازدهار المستدام الإقليمي والدولي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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