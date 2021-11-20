شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون في نشر منهج الوسطية مع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، تميز العلاقات والتعاون بين المملكة وإندونيسيا، فيما يتصل بمجالات الشؤون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والغلو وخطابات الكراهية.

وقال خلال استقباله وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت قماس: «إن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتابعة سمو ولي العهد ‏تؤكد العمل الدؤوب ‏لنشر مبادئ الإسلام الحنيف ‏وقيمه العظيمة ‏وفق المنهج المعتدل الوسطي»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع رسالتها السامية ومكانتها في قلوب المسلمين بالعالم.

وجدد التأكيد على أن ‏الإسلام دين رحمة ‏ودين تسامح ‏ودين ‏يجمع المسلمين ‏على كلمة التوحيد، لافتا إلى أن اللقاءات والاجتماعات ستركز على العمل المشترك لخدمة مصلحة ‏الشعبين الشقيقين في ما يتعلق بمجالات الشؤون الإسلامية كافة‏.