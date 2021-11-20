شكرا لقرائتكم خبر عن 35 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و«الحرجة» 44 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19»؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 549,412 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 44 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما رصدت الصحة، تعافي 42 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي 538,505 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8822 حالة وفاة، بإضافة حالة واحدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات «كورونا».