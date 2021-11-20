شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لسد الشواغر الوظيفية بـ«الإدارة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت مذكرة التفاهم، التي وقعتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، سد الشواغر الوظيفية لدى الجمعية، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز سبل التعاون في تمكين وتدريب وتأهيل شباب وشابات الوطن.

كما استهدفت خلق مزيد من فرص العمل لهم من خلال برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي، وتجاوز عدد الشواغر الوظيفية المتاحة عبر البرنامج 40 وظيفة، ومثّل فرع الوزارة في توقيع المذكرة مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة د. بندر الصاعدي.

وجاء توقيع المذكرة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة بين فرع الوزارة والقطاع غير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين.

وتضمنت مذكرة التفاهم، التي جرى التوقيع عليها تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والتي اشتملت على تمكين الكوادر البشرية الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية الصحية والفنية للإسهام في زيادة فرصهم للعمل ولتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وإعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال الإدارة الصحية لتأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم إلى جانب البرامج الفنية، لتلبية احتياجات سوق العمل في المجال الصحي، وسعيًا لإشراكهم في تنمية المجتمع وبناء الوطن، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.