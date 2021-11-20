شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 22 مستفيدا على «أنظمة العمل للقطاع العام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ورشة «أنظمة العمل للقطاع العام بالجهات الحكومية»، التي أقامها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، أمس، في مستشفى الملك فهد التخصصي، طرح الأنظمة الإلكترونية المتاحة للجهات، وآلية العمل على كل نظام، وطرح اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، إضافة إلى الرد على استفسارات الموظفين.

حضر الورشة قرابة 22 مستفيدا من الموارد البشرية في مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفيات الخبر، والقطيف، والدمام العام.

وأكدت مديرة إدارة خدمة العملاء بفرع الوزارة فاطمة الحارث، أن الوزارة سعت في السنوات الأخيرة إلى أتمتة جميع الخدمات المقدمة للعملاء بجميع شرائحهم، مضيفة: واكتملت بالفعل في العام 2019، لتصبح جميع الخدمات المقدمة للعملاء إلكترونية متكاملة، عبر عدة قنوات ومنصات، ونتيجة لذلك انخفض عدد العملاء المراجعين لفروع الوزارة، وأصبحت زيارة العميل تكون إما لمشاكل تقنية، أو للتأكد من إجراءات العمليات على المنصات.

وأشارت إلى أن الأنظمة المقدمة للقطاع العام تختلف ما بين خدمة مقدمة للموظفين كأفراد، وخدمات مقدمة للموارد البشرية بالجهات؛ لتسهم في تسهيل متابعة جميع العمليات الخاصة بالموظفين والوظائف.

وتابعت: من ضمن الأنظمة، نظام جدار، ونظام ساعد، ونظام توثيق، ومنصة بياناتي الوظيفية، وخدمة بيان، والتظلمات، والاستفسارات، والآراء النظامية، ونظام تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف، والترقيات، والنقل على مسار.