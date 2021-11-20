شكرا لقرائتكم خبر عن سداد المستحقات المتعثرة بجامعة المدينة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مذكرة للتكفل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا.

وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، فيما وقعها عن الطرف الآخر عضو مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية في ماليزيا د. عبدالله العريفي، وذلك بمقر المركز في الرياض. وسيجري بموجب المذكرة دعم الجامعة لسداد المستحقات المالية للطلاب والطالبات المتعثرين لأسباب مالية من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الذين يواجهون صعوبة في السداد لتسلم وثائق التخرج. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لكافة القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع التعليم في كافة أنحاء دول العالم المتأثرة بالأزمات الإنسانية.