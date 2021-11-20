شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 26 ألف شتلة متنوعة بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 26 ألف شتلة متنوعة وزهور موسمية بجوف بني هاجر، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل وفق خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية، والمداخل والميادين، مشيرة إلى أن المساحات الخضراء المضافة بلغت 8100 متر مربع من النجيلة، و2300 متر طولي من تمديد شبكات الري، و460 رشاشا مائيا، وأكثر من 280 شجرة متنوعة، كان لها الأثر الكبير في زيادة الرقعة الخضراء.