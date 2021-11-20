شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات وإحداثيات على أرصفة المشاة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية محافظة الخبر، عددًا من التعديات والإحداثيات من قبل عدة مبان، طالت أرصفة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الشواء الآمن في الأماكن المخصصة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للخبر، وتحقيق أنسنة المدن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، واصلت البلدية أعمالها في تنظيف كافة فتحات التفتيش وقنوات تصريف مياه الأمطار، ضمن استعدادات البلدية لموسم الأمطار.

كانت بلدية الخبر قد استحدثت حديقة جديدة بحي الراكة الجنوبية على مساحة تزيد على 1670م2، وذلك سعيا لتحقيق توازن بيئي يتماشى مع نهضة التحديث التي تشهدها الخبر من خلال زيادة أعداد الحدائق والمسطحات الخضراء وإسهامها في خدمة الحي لتكون متنفسا للأهالي.