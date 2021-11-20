شكرا لقرائتكم خبر عن ركن خاص لـ«شرقية خضراء» بكورنيش الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، ركنًا خاصًا بمبادرة «شرقية خضراء»، بهدف نشر ثقافة التشجير وتثقيف المجتمع بأهمية الزراعة والمحافظة على النباتات، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مهرجان المنتجات الموسمية بكورنيش الدمام، الذي استمر لمدة 3 أيام.

كان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير قد أكد أن المبادرة في مرحلتها الثانية، تستهدف زراعة مليون شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة، وأن البرامج والفعاليات ستستمر لمدة سنة، متضمنة إطلاق عربة شرقية خضراء يتم من خلالها توزيع الأشجار والزهور على سكان المنطقة وفق جدول زمني.

وأشار إلى إطلاق تطبيق «شرقية خضراء» التفاعلي، الذي يمكن المستفيد من الاستعلام عن الحدائق وموقعها ومحتوياتها، ويحتوي على عدد 3000 شجرة ونبتة، ومعلومات عن كيفية زراعتها وريها، ومدى استهلاكها للمياه ومناسبتها لطبيعة المنطقة وموطنها الأصلي.