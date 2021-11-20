شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 75 دراجا من 13 دولة.. التوعية بالأمن والسلامة في قيادة «الدبابات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم 75 دراج قائد دراجة نارية، فعالية لشرح الطريقة السليمة لاستخدام الدراجة، واستخدام الطريق، وذلك في حي «الفناتير» بالجبيل، بهدف تبادل الخبرات، وزيادة الوعي.

الأمن والسلامة

وأكد مسؤول ورئيس نادي الخبر للدراجات النارية محمود النعمان، أن الهدف من الفعالية التوعية بالأمن والسلامة في قيادة الدراجات، والحد من العشوائية، إضافة إلى الاهتمام بشكل أساسي بأعضاء النادي، وكافة الدراجين والمهتمين بهذه الرياضة الممتعة، مبينًا أن هذه اللقاءات تأتي بشكل دوري ولكن بدون جداول محددة، فهي متروكة لظروف الأعضاء، وبحسب أوقات فراغهم.

الجنسيات المشاركةوأشار إلى أن عدد الدراجين المشاركين يبلغ 75، وهم من جنسيات متعددة وهي من «السعودية والكويتية والمصرية والأردنية والتونسية والباكستانية والهندية والأمريكية والبريطانية والفنزويلية والماليزية والتشيكية والجزائرية»، ويبلغ سن أصغر دراج 25 عامًا، وأكبر دراج 60 عامًا.

تبادل الخبراتوبين أن هذه الطلعات الأسبوعية تستهدف ضبط مسير الهواية وجمع الأعضاء، حتى لا يكون هناك عشوائية، إضافة إلى جمع الشباب في مجموعات منظمة لزيادة الوعي بالأمن والسلامة، وليقضي الجميع وقتًا ممتعًا، إضافة إلى زيادة المهارة في الدراجات النارية، ويتعود على الطلعات الكبيرة وكيفية التعامل مع الآخرين.

دورات تدريبيةوقال النعمان: نحاول رفع الوعي لمستخدمي الطرق، سواء كانت دراجات نارية أو مركبات «سيارات»، كما نستهدف التوضح أن قائد الدراجة النارية يهتم بالقيادة المنضبطة، ورفع المهارة، مشيرًا إلى تنظيم دورات أسبوعية وشهرية حول ذلك، سواء كان الشخص مبتدئًا أو ممارسًا أو خبيرًا.

وأكمل: نهتم بما يمكن أن يقابل الدراج بشكل مفاجئ في الطرق، سواء كانت حفرا، أو أفرادا، أو سيارات، أو حيوانات أليفة، وشرح كيفية تفادي المخاطر، والحفاظ على السلامة.

الانتقال للبحرين

ووجه النعمان الشكر للقائمين على جسر الملك فهد، بعد السماح لهم بالذهاب إلى البحرين، الأمر الذي سهل عملية التواصل واللقاء بشكل مباشر بين الأعضاء، مستشهدًا بعبارة «شاركونا الطريق»، وأنه كما يجب على أصحاب المركبات الالتزام بالطريق، فقائدي الدراجات كذلك.

أبرز التحدياتوأوضح أن أبرز التحديات التي تقابل الدراجين، هي نظرة المجتمع، الذي ينظر للدراج على أنه إنسان غير سوي، ولكن بدأت النظرة تكون أقل، وبهذه اللقاءات الميدانية يعكس الدراجون صورتهم الحقيقية.

وقال: «قابلنا اليوم أمن الطرق ونحن قادمون من الدمام، فخاطبنا رجل الأمن بالمايك قائلا: «انتبهوا للطريق جيدا»، وكانت لفتة جميلة منه، ومن التحديات كذلك، أن بعض أصحاب السيارات يتوترون عندما يرون دراجة نارية.

مساحات خاصةواختتم: نحتاج إلى مساحات خاصة للدراجات النارية للتدريبات، ومدارس لتعليم القيادة، فلا يوجد إلا معهد واحد في الرياض، ونطلب أن توجد أماكن تختص بذلك.