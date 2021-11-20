شكرا لقرائتكم خبر عن رصد المباني الآيلة للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، أعمالها في رصد المباني الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا على المارة والمجاورين، داعيةً أصحابها إلى ضرورة مراجعة البلدية، واستكمال كل الإجراءات النظامية حيال ترميمها، أو العمل على إزالتها.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها التفقدية على المساكن الجماعية للأفراد، ضمن لجنة متابعة المساكن المتمثلة بصحة الشرقية، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأغلقت البلدية منشأتين في خضرية الدمام، وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في زيادة بنسبة البناء، ووجود مساكن للعمال، إضافةً إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية.

كانت البلدية قد رفعت أكثر من 44 بسطة مخالفة في الأسواق والأحياء السكنية، في إطار جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل وتحسين المنظر العام للمنطقة.

وزرعت البلدية 1100 شتلة من مختلف الأشجار المتنوعة مثل «أشجار الجهنمية والاكاسيا والياسمين الهندي ولسان العصفور» في عددٍ من الطرق والميادين التابعة للبلدية بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.