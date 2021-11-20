شكرا لقرائتكم خبر عن منع «الجائلة» من البيع بساحات النعيرية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الرقابية ببلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على حدائق ومتنزهات المحافظة؛ لمتابعة ومنع الباعة الجائلين من البيع بالساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في قاعات وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات بالمحافظة، والتأكيد على الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».

من ناحية أخرى، دعت البلدية، المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة في استطلاعات الرأي، التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بمستوى المشهد الحضري لمدن المملكة.

كانت بلدية النعيرية قد واصلت أعمال صيانة الأرصفة بالشوارع الرئيسية والداخلية، ضمن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق أنسنة المدن، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.