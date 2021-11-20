شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير تقاطع «الملك عبدالله - العقير» لمعالجة الاختناقات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ أمانة محافظة الأحساء تنفيذ خططها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي»، مع طريق العقير، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله الدائري، مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا، أن مخرجات المشروع تستهدف تسهيل الحركة المرورية في التقاطع؛ ليستمر تدفق مسار الحركة المرورية جنوبا وشمالا، بالتزامن مع إنشاء مسار للتوجه يسارا باتجاه الشرق، ويمينا نحو الغرب.

وبين أن تنفيذ هذه المرحلة من مشروع تطوير الطريق الدائري الداخلي تُعتبر مُكملة لما تقوم به الأمانة من مشاريع مهمة، والتي ستسهم بإيجاد الحلول المرورية لتتماشى مع أحدث النظم المتبعة عالميا، وتسهيلا لحركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه الطرق من ناحية التصميم والكفاءة.

يأتي ذلك انطلاقا من الدعم والتوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل للمشاريع التطويرية والخدمية بما يخدم المواطن بصورة أمثل.

وأكد الملا أن تنفيذ هذه المرحلة من مشروع تطوير طريق الملك عبدالله الدائري، تأتي بناء على ما تم رصده من قبل الأمانة، وإدارة مرور الأحساء، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية بدراسة بعض التقاطعات ونقاط الازدحام المروري، تزامنا مع السعي الدؤوب لأمانة الأحساء لتمكين جودة الحياة في المجتمعات الحضرية عن طريق تعزيز الخدمات المقدمة، وفي مقدمتها الطرق الحضرية وهي إحدى الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.