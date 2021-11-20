«التحالف»: تدمير طائرة مسيره مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، الجمعة، تدمير طائرة مسيره مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق الجمعة، فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء وسقوطهما داخل اليمن.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، سقوط الصاروخين البالستيين بالداخل اليمني بعد إطلاقها، مشيرًا إلى أن عملية إطلاق الصواريخ اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية.

وكان التحالف أكد، الجمعة، تنفيذ 28 استهدافا للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، مؤكدًا مقتل 105 عناصر من الميليشيات في استهدافات مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأشار التحالف إلى أنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين.

اقرأ أيضًا:

فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء.. و«التحالف» يكشف التفاصيل