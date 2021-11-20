هل يمكن تقسيط المخالفات؟.. «المرور» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الإدارة العامة للمرور عن مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية، مشيرة إلى طريقة الاستعلام عنها والاعتراض عليها.

وأكد المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

فيما أكد المرور السعودي أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

فيما أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر على موقع «تويتر» أنه يمكن الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم اضغط على استعلامات، ثم اختر «المرور»، ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

الاعتراض على المخالفات المرورية

في السياق ذاته، أوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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