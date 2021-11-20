القبض على مقيم بالشرقية مكن آخر من النصب على مستخدمين لتطبيقات ألعاب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، الجمعة، القبض على مقيم، إثر إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه.

وأكد متحدث شرطة مكة، أن المتهم مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة - متغيّب عن العمل، كما ضبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال.

وأشار إلى أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.