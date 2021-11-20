متحدث «الحج» يكشف عن تفاصيل خدمة «تجنب الزائرين» ولأي التصاريح متاحة

الرياض - محمد عبدالله - كشف م. هشام سعيد، متحدث وزارة الحج والعمرة، إمكانية اتاحه خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة.

وقال متحدث وزارة الحج والعمرة، لـ"نشرة التاسعة"، على قناة الإخبارية، إن خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة متاحة طوال العام لجميع أنواع التصاريح المطروحة خلال تطبيق اعتمرنا.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة إلكترونية جديدة لزوار المسجد الحرام و المسجد النبوي من المعتمرين تمكنهم من التعرف على أوقات الذروة في المسجدين لتجنب الازدحام عن إصدار تصاريح العمرة أو الزيارة.

ودعت الوزارة الراغبين في أداء العمرة بتأديتها هذه الأيام لكونها الأقل ازدحاما، كما أوضحت الطريقة الصحيحة للمصلين لمعرفة أوقات الازدحام والأوقات الأقل ازدحاما.