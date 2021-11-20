استشاري يطالب كل مقبلة على الزواج من مُتعصب كرويًا سماع هذه القصة

الرياض - محمد عبدالله - طالب البروفسور واستشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، كل فتاة مقبلة على الزواج بالتفكير جيدًا قبل قبولها بزوح متعصب كرويًّا.

وقال الحبيب، خلال لقاء مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، ردًّا على سؤال هل من الأفضل للشخص المتعصب رياضيًّا متابعة المباراة في المنزل أم مع أشخاص أم يتابعها لحاله: أين يجد متعة فليتابعها.

وذكر قصة مشجع هلالي متزوج، وعندما يلعب الهلال يظل يدور في الشارع، فإذا فاز الهلال يعطي زوجته 5 آلاف ريال، وإذا انهزم الهلال يقوم بجلد زوجته.

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