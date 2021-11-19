«المرور»: 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، اليوم الجمعة، عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية بكل سهولة، مؤكدًا أنه يمكن تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في أبشر.

جاء ذلك في رد من المرور في تغريدة عبر "تويتر"، على سؤال مغرد قال فيه: "الرخصة انتهت هل عليها قسيمة.. وكيف أجدد الرخصة؟".

وأشار المرور السعودي إلى أنه يمكن تجديد الرخصة من خلال الخطوات التالية:

- سداد الرسوم.

- سداد المخالفات المرورية إن وجد.

- إجراء الفحص الطبي.

- يمكن أيضا تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر.

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