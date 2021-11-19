«الأرصاد» يكشف عن تفاصيل الحالة الماطرة.. تستمر حتى الإثنين على هذه المناطق

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية الماطرة على مناطق المملكة، حتى الإثنين المقبل.

وبين المركز أن الحالة ستبدأ بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، تصاحبها زخات من البرد على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة وتستمر من الجمعة إلى الأحد.

وأوضح أن يومي السبت والأحد سيشهدان هطول أمطار متوسطة على تبوك والمدينة المنورة، ومحافظات المويه وتربة والخرمة والكامل بمنطقة مكة مع عدم استبعاد تأثيرها بشكل خفيف على رابغ وجدة.

وأضاف أن الأمطار ستتواصل في نفس اليومين بشكل غزير على الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية مع استمرارها في الأخيرة حتى الإثنين، بينما ستكون متوسطة في الرياض والقصيم.

ونوه بأن الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية يوم السبت على الرياض والشرقية.