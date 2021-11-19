الأعراض الجانبية للعطور في المملكة.. باحثة تتحدث عن المناطق الأكثر تأثرًا في الجسم

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد ورقة علمية ضمن فريق بحثي بمعدل انتشار وعوامل الحساسية من العطور في السوق السعودي.

وأبرزت الدراسة معدل وطبيعة انتشار الحساسية من العطور عن طريق التبليغ الذاتي، وتم الاستعانة بمخرجات الدراسة في كتابة دليل تشريعي للعطور صدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقالت الباحثة مشاعل الرشيد لـ"الإخبارية"، إن مشكلة الأعراض الجانبية للعطور تصدرت الترند ومحركات البحث خلال الفترة الماضية.

وأضافت "تقريبًا 15% من المشاركين في الدراسة ذكروا تعرضهم للحساسية من العطور خلال الفترة الماضية، و60% ذكروا أعراضًا تنفسية، يليها الأعراض المرتبطة بالجلد وأعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي بنسب أقل.

وتابعت الرشيد "أن 20% من الأعراض التي ذكرها المشاركون تصنف على أنها أعراض متوسطة إلى عالية الخطورة، و18% استدعت التدخل الطبي".

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